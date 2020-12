La Dieta Mono: scopi i benefici.

La dieta Mono () comporta il consumo di un solo prodotto alimentare o di un solo gruppo di alimenti in tutti i pasti della giornata e ha come principale obiettivo l'incremento della perdita di peso. Tuttavia, secondo alcuni esperti, la dieta risulta essere troppo restrittiva, poco sostenibile da un punto di vista ambientale e non salutare.

Quali sono i principali aspetti della Mono Diet da prendere in considerazione quando si decide di provare il relativo piano dietetico?

La dieta mono: aspetti principali.





Conosciuta anche come dieta monotrofica, la dieta mono è un regime alimentare basato sul consumo di un solo gruppo di alimenti o di un solo prodotto alimentare per diversi giorni o settimane.

Il nome è nato nel 2016 quando il mago Penn Jillette ha menzionato nel suo libro "Presto! How I made over 100 pounds disapperar and other magical talent '' (Come ho fatto sparire più di 100 sterline e altri racconti magici) di seguire la dieta mono per perdere peso.

Da quel momento, la Mono Diet è diventata molto popolare per perdere rapidamente peso poiché priva di regole e di restrizioni presenti in altre diete, numerose sono le varianti molto seguite tra cui la milk Diet, la dieta carnivora, la dieta fruttariana e la dieta delle uova.

Come seguire la dieta mono.





Esistono vari modi per seguire la dieta mono, da cui nascono diverse tipologie di dieta, una delle più comuni varianti consiglia di mangiare un solo prodotto alimentare in tutti i pasti come solo patate oppure solo mele o uova.

Altre tipologie di dieta mono considerano invece tutti i cibi che rientrano in uno specifico gruppo alimentare come solo vegetali, solo frutta o solo carne, in questo modo verranno consumati diversi cibi nell'arco della giornata.

Anche se, non esiste una precisa linea guida che indica la modalità di utilizzo della dieta mono, alcune persone spesso seguono le indicazioni generali per 1-2 settimane con il fine esclusivo di aumentare la perdita di peso e poi successivamente andranno a reintrodurre gli altri cibi per arrivare ad una dieta sana e bilanciata.

Seguire alcune varianti della Mono Diet come la dieta fruttariana o la dieta carnivora senza reintrodurre altri cibi, è una scelta personale, in genere seguita per lunghi periodi.

