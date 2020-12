Vaccino Covid Chi si Vaccinerà per Primo e Come Prenotare

Come prenotare il vaccino anti-covid

Validato il piano vaccinale per l'Italia dopo che l'Agenzia Europea per il Farmaco ha dato il via libera al vaccino Pfizer-BionTech prima del previsto.Si avvicina la prima, come nel resto d'Europa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha illustrato il piano vaccinale per l'Italia convalidato il 16 dicembre, durante la riunione dell'esecutivo con le regioni.Dall'arrivo delle prime dosi di vaccino in Italia saranno necessari solo pochi giorni prima che le prime dosi vengano somministrate. Il programma europeo si svolgerà entro la fine dell'anno, inizierà domani 27 dicembre, con vaccinazioni coordinate simboliche in diversi paesi dell'UE (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Lussemburgo). Nel processo, verrà lanciata in Italia la prima sessione della campagna di vaccinazione di massa per le categorie prioritarie selezionate.In totale l'Italia riceverà 202 milioni di dosi, ovvero il 13,5% delle dosi totali previste nei contratti preliminari di acquisto conclusi dalla Commissione Europea, per conto di tutti i Paesi europei. Tuttavia, la produzione è appena iniziata. Per ora saranno disponibili solo 1,9 milioni di dosi del vaccino Pfizer per l'Italia. Ed è la Lombardia, di gran lunga la regione più colpita, a ricevere la maggior quantità di dosi di questo vaccino anti-Covid Pfizer durante la prima consegna in Italia (quasi 305.000 dosi su 1,9 milioni).Con l'arrivo delle autorizzazioni per altri vaccini (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-Gsk, CureVac, Moderna), la campagna di vaccinazione potrebbe raggiungere sempre più cittadini. Secondo il piano del governo, Moderna sarà la seconda azienda farmaceutica, dopo Pfizer, a fornire vaccini all'Italia. L'Agenzia europea per il Farmaco dovrebbe dare il via libera 12 gennaio.Il piano prevede la somministrazione di 9 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021.La campagna sarà nel pieno in primavera, quando milioni di dosi saranno pronte per la distribuzione: Pfizer-BionTech (circa 7 milioni), Moderna (1.3 milioni), probabilmente anche AstraZeneca, chiamata a garantire nei primi mesi dell'anno 16 milioni di dosi.Inizialmente le prime dosi saranno fornite ai 300 ospedali individuati dalle regioni per vaccinare le persone più esposte: operatori sanitari oltre chee personale delle case di riposo.Dopo questa prima fase,(stimati in 4,4 milioni).Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità e membro del comitato tecnico-scientifico, dobbiamo contare sulla fine della prossima estate perché l'Italia possa offrire un vaccino a tutti gli abitanti della Penisola. .Probabilmente verrà creata un'applicazione per cellulare per prenotare il vaccino - gratuito e non obbligatorio - che sarà utile per segnalare anche eventuali reazioni avverse. L'app invierà automaticamente l'avviso di promemoria per la seconda dose.L'aeroporto militare di Pratica di Mare fungerà da hub nazionale di stoccaggio, prima che le dosi raggiungano le 300 strutture ospedaliere individuate e i 1.500 centri mobili di vaccinazione, installati nei cortili ospedalieri, nelle grandi piazze e nei centri cittadini. Queste strutture avranno la forma di una primula, un fiore disegnato dall'architetto italiano Stefano Boeri, autore del Bosco Verticale a Milano. Un simbolo di rinascita per il Paese, che ha il maggior numero di morti per Covid in Europa.

