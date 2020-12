Bitonto: Coppia Nuda. Il Sindaco Aiutarli Non Ironizzare

Svestiti, mano nella mano, sono stati immortlati in un video mentre attraversavano alcune strade del centro di Bitonto.

Protagonisti una coppia di fidanzati: 23 anni lui e lei 21, in evidente stato di alterazione. La coppia è stata immortalata da un video ripreso con lo smartphone di un automobilista che non ha potuto fare a meno di notare la bizzarria.

Il Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio ha così commentato su Facebook: "Credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi comportamenti", assicurando che "i servizi sociali si stanno rapportando con le forze dell'ordine su nostra preoccupata sollecitazione. Credetemi sulla parola perché non posso aggiungere altro: non c'è nulla da ridere".

Della vicenda sono stati interessati anche il Comune e il Tribunale per i Minorenni perché la coppia ha un figlio di 3 mesi che è stato preso in carico dai servizi sociali territoriali.



