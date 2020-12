Santo Stefano Martire, Perchè Si Festeggia | Auguri e Immagini.

Perché si celebra la Festa di Santo Stefano: Storia e tradizioni.

Ma oltre a questi due importanti anniversari, ce n'è un altro molto speciale: il, celebrato il 26 dicembre.Vi siete mai chiesti perché questa festa sia così importante e sentita nel nostro Paese? Ebbene, voglio dirvi che questa giornata è dedicata a un santo martire le cui origini sono ancora oggi sconosciute. Ma ti dirò di più, il nome Stefano viene dal greco e significa Incoronato e apparteneva a un giovane della prima comunità cristiana.Tra le feste italiane, quella di Santo Stefano è sicuramente tra le prime. Questa commemorazione è celebrata dalla Chiesa perché rappresenta un vero dogma, ma c'è dell'altro.Sapevi che il 26 dicembre è stato proclamato festa nazionale solo nel 1949 e per prolungare le festività natalizie? E non è tutto, poiché questo Santo è stato riconosciuto come il primo martire della cristianità, si è deciso di celebrarlo subito dopo Natale per collocarlo accanto alla natività di Gesù nel calendario. In questo modo si è deciso di creare una coerenza temporale, celebrando ildopo la nascita di Cristo.

Questa festa tutta italiana è però accompagnata da tante tradizioni, prima fra tutte la preparazione di piatti tipici di questo periodo da assaporare con gioia in compagnia di amici e parenti.

Inviare immagini a frasi di auguri e Buon Onomastico per Santo Stefano.

Semplicemente cercando in rete "frasi di auguri per Santo Stefano" o " Buon Santo Stefano" e nella sezione immagini di Google o Bing troverai foto adatte anche da inviare via WhatsApp.

Alcuni esempi che puoi trovare:



Frasi divertenti



La parola più usata a Natale è “auguri”. Quella più usata a Santo Stefano è “dieta”

Auguri



Oggi che è il 26 dicembre nel mondo ci sono milioni di persone che festeggiano l’onomastico, ma tu di certo sei la più speciale! Auguri Stefano.

Aforismi



Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore.

Immagini

