Medjugorje: Messaggio Madonna Natale 25 Dicembre 2020

Come ogni anno i fedeli aspettano il messaggio di Natale della Madonna di Medjugorje.



In attesa del nuovo messaggio della Madonna riportiamo il messaggio della vigilia di Natale di Marinko Šakota, il parroco di Medjugorje, che si è congratulato con i parrocchiani, i pellegrini e tutti i fedeli per il Natale.

"L'intero universo è un discorso dell'amore di Dio distribuito generosamente. Tutto è un dono gratuito di Dio all'uomo. Dai miliardi di galassie, pianeti, stelle, sole splendente, pioggia che bagna la terra, aria invisibile, uccelli nell'aria e un piccolo fiore.Solo nel ringraziamento l'uomo può scoprire l'amore libero di Dio. E quando lo scopre, lo stupore si risveglia in lui. I suoi occhi si aprono e trattengono il respiro davanti alla meraviglia della creazione di Dio. Questo è particolarmente vero per il Natale, quando Dio non ha dato qualcosa di sé ma se stesso a noi umani.Il Natale, quel sublime mistero, è per noi, come i pastori e sapienti d'Oriente, un'opportunità di tacere davanti al mistero della donazione di Dio all'uomo. Mentre guardiamo nella mangiatoia e cantiamo i canti natalizi nella casa di famiglia o nella comunità parrocchiale, lasciamo che la gratitudine, la meraviglia e l'ammirazione nascano nei nostri cuori per il grande mistero: che il grande Dio per amore per noi umani è diventato un bambino.

Buon e benedetto Natale a tutti i parrocchiani della parrocchia di Medjugorje, a tutti i pellegrini nel mondo nonché a tutte le persone di buona volontà!"

Messaggio Madonna di Medjugorje Del 25 Dicembre 2020

