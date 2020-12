L'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato il suo Anno 2020 in Immagini

Il 2020 si concluderà tra pochi giorni ed è tempo di rivivere per immagini gli ultimi 12 mesi dalla parte della conquista dello spazio. Per fare questo, l'ESA ha pubblicato diverse foto relative ai principali eventi dell'anno che sta per chiudersi.

Se la nostra vita sulla Terra sembra essere stata congelata dalla pandemia che sta ancora sconvolgendo la nostra esistenza, molte cose sono successe sopra le nostre teste Per fare il punto, l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato diverse foto di cosa ricordare in termini di scoperte e grandi eventi spaziali.

Un potente laser sparato nel cielo in Antartide, un superbo scatto di Giove catturato da Hubble , l'ultimo sguardo della missione BepiColombo verso la Terra, l'addestramento degli astronauti, il lancio del satellite Copernicus Sentinel 6, le vedute aeree degli incendi in Russia ... Impossibile elencare tutto. Le 34 foto sono disponibili a questo indirizzo sul sito dell'ESA.



