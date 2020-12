Federico Buffa, Sky Sport : Fermarmi dopo Pelé? Le grandi storie non stanno solo nei miti

Il volto di punta di Sky Sport, Federico Buffa spiega l'operazione di “Sky Buffa racconta Pelé” e le insidie di raccontare in Tv ciò che non si vede.

"Sky ha fatto un lavoro eccezionale in termini di ripulitura delle immagini ed essendo stato girato in teatro tocca chiedere pazienza allo spettatore, trasportato in una storia che origina nelle endemica povertà del Brasile rurale degli anni '40", spiega Federico Buffa a Fanpage in merito alla scarsità di immagini disponibili per raccontare la storia di Pelè e sulla grandezza del calciatore commenta "Se consideriamo che il gioco moderno è stato immaginato da lui che ha avuto anche la possibilità di affacciarsi al balcone del calcio quando per la prima volta se ne vedevano le immagini, è incredibile".

Su come sia cambiata la fruizione del calcio, Federico Buffa racconta "Di recente l'UEFA ha commissionato un'inchiesta con esiti sorprendenti e negativi: i ragazzi dai 13 ai 15 anni tendono a guardare il calcio solo per higlights e momenti salienti sul loro telefonino. C'è il rischio che questo diventi il calcio, che non ci sia nulla in mezzo tra quello che vedono e quello che è stato, ovvero una narrazione che gli permetta di entrare nel tempo in cui Pelé giocava e capire perché era quel tipo di giocatore".

Infine, il presentatore rivela "Ci possono essere storie belle anche se il centro della storia non è uno dei primi giocatori al mondo. E infatti il prossimo progetto a cui stiamo pensando avrà queste caratteristiche".

