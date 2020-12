Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Panino ebraico a forma di anello , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Tutte le soluzioni per "Panino Ebraico A Forma Di Anello" per cruciverba e parole crociate. La parola più votata ha 5 lettere e inizia con BIl caratteristico panino ebraico a forma di anello. Soluzioni. - cinque lettere: BAGEL. Curiosità: Dall’aspetto può sembrare una ciambella dolce, ma è un panino che si accompagna perfettamente a farciture salate. Alimento tipico della tradizione ebraica, è stato importato negli USA da emigranti polacchi e si è diffuso in maniera tale da far ...Soluzione per IL CARATTERISTICO PANINO EBRAICO A FORMA DI ANELLO in Cruciverba e Parole Crociate. Trova le ? migliori risposte ? per finire qualsiasi tipo di gioco enigmistico