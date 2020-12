Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Si festeggia il 4 novembre , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è una giornata celebrativa nazionale italiana. Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale. La festa è il 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti e della resa dell'Impero austro-ungarico.Il 4 novembre in Italia si festeggia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La data è stata scelta per commemorare l'entrata in vigore, il 4 novembre del 1918, dell'Armistizio di Villa Giusti siglato nella tenuta del conte Vettor Giusti del Giardino, a Padova, dall'Italia e dall'Impero austro-ungarico.Perché si celebra il 4 novembre Il 4 novembre è la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. In questo giorno, nel 1921, fu sepolto a Roma il milite ignoto