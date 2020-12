Cocummela - Cocummella - Cocumella Significato

Dalle intercettazioni di Suarez, l'attaccante della Juventus è emersa questa frase: "Il bambino porta cocumella (Cocummela?) (Cocummella?)". "Cocomeri" lo corregge uno degli esaminatori, Danilo Rini. "Sì, sì. Peperoni.

A cosa si riferisce l'attaccante? Forse a Peperoni o Cocomeri, in lingua itaiana il termine più vicino per assonanza è: "cuccumèlla", per il dizionario Treccani, deriva dal latino cucumella, diminutivo di cucuma "cuccuma", per la forma. In Toscana e nel Viterbese, è così chiamato il tumulo funerario etrusco, in particolare quello della necropoli di Vulci.



