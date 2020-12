Elliot Page primo selfie dal cambio di genere

L'attore Elliot Page ha condiviso un primo selfie da quando ha annunciato la sua transizione e ringrazia il suo supporto.

Qualche settimana fa, l'attore Elliot Page ha annunciato la sua transizione sui social media. Conosciuto per i suoi ruoli in Juno e The Umbrella Academy, l'attore canadese era stato acclamato dalla comunità LGBTQ e dai suoi numerosi fan.



La piattaforma Netflix, su cui va in onda The Umbrella Academy, si era persino congratulata con il "[loro] supereroe" per la sua transizione e il suo modo di parlarne, cambiando il suo nome nei titoli di coda della serie .



Elliot Page ringrazia i fan il supporto

Questa domenica 20 dicembre, qualche tempo dopo il suo grande annuncio, Elliot Page è ricomparso sui social network. È stato su Instagram che l'attore 33enne ha pubblicato un selfie e una nota di ringraziamento ai suoi ammiratori:“ Dal profondo del mio cuore, grazie. "Il vostro amore e il vostro supporto sono stati il regalo più grande", ha detto l'attore.Il post di Elliot Page è stato "apprezzato" 1,5 milioni di volte in meno di 24 ore.

