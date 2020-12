Airbus A380 HiFly Disegna Un Cuore Sopra L'Oceano Per L'Ultimo Volo

Per l'ultimo volo di un Airbus A380, la compagnia aerea HiFly ha deciso di modificare parte della sua traiettoria per formare un cuore nel cielo.

Recentemente, molti ciclisti e corridori lo hanno fatto intraprendendo un percorso speciale per formare un disegno virtuale grazie al sistema di geolocalizzazione.

Sabato scorso una compagnia aerea ha deciso di prendere parte al gioco per rendere omaggio a uno dei suoi più grandi aerei, che ha effettuato il suo ultimo volo tra il Portogallo e Tolosa.



Un cuore sopra l'oceano

Laha scelto di salutare il suo unicodeviando la sua traiettoria per fargli disegnare un cuore nel cielo, sopra l'Oceano Atlantico.

Secondo il messaggio pubblicato dall'azienda sui social, questa decisione sosterrebbe la fondazione Mirpuri, che si batte per salvare i coralli e proteggere gli oceani.

L'Airbus A380 ritirato per Covid-19

L'aereo è entrato a far parte della flotta della compagnia nel 2018. Per tre anni ha servito 54 aeroporti e ha volato in 33 paesi diversi. Può trasportare 68 tonnellate di carico e volare direttamente per oltre 17 ore. Negli ultimi mesi l'aereo è stato utilizzato come mercantile.“Questo addio ha fatto piangere molti di noi. È un modo meraviglioso per rendere omaggio a questo velivolo unico che farà parte della storia dell'aviazione mondiale ", ha affermato la società.

A causa della pandemia di Covid-19, il settore dell'aviazione è stato duramente colpito. È per questo motivo che l'Airbus A380 della compagnia HiFly andrà in pensione a Tolosa.



