BREXIT: DAL 1 ° GENNAIO SARÀ VIETATO PORTARE ALCUNI ALIMENTI DAL REGNO UNITO

Il divieto si applicherà ai prodotti di origine animale o casearia come un semplice panino al prosciutto.

Accordo post-Brexit o meno, dovrai stare molto attento a ciò che hai in tuo possesso quando arriverai in Europa dal Regno Unito.



Un'eccezione per le lumache

Dal. "Dal 1 ° gennaio 2021, non potrai portare nell'UE prodotti di origine animale contenenti carne o un prodotto lattiero-caseario, ad esempio un panino al prosciutto e formaggio", ha spiegato l'esecutivo sul sito web questa settimana.L'obiettivo è evitare l'introduzione di malattie infettive degli animali poiché questi prodotti possono veicolare agenti patogeni. Sono state tuttavia accettate alcune eccezioni: latte in polvere e alimenti per bambini, miele, lumache e alimenti speciali per animali domestici.Al di là del disagio per i turisti, questa decisione avrà un impatto particolare sui camionisti che effettuano il collegamento tra il Regno Unito e l'Unione Europea.Non è noto se il Regno Unito applicherà la stessa misura ai viaggiatori europei che arriveranno nel paese. Una cosa è certa, anche dal 1 gennaio sarà accettato solo il passaporto per entrare. Questa modifica riguarda anche i cittadini svizzeri.Ricordiamo che l'Italia ha sospeso il traffico dal Regno Unito dopo la scoperta di un nuovo ceppo del coronavirus in Inghilterra .

Vedi anche : brexitgennaiosaràvietatoportarealcunialimenti