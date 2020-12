Atalanta - Roma TV Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche

13a giornata di Serie A. Atalanta - Roma Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.

L'Atalanta, realtà molto consolidata fin dall'anno scorso in Europa, è meno solida e meno efficiente in questa stagione rispetto alle precedenti in Serie A. Il club ha un po' più di difficoltà nei risultati con un tabellino di marcia con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in Serie A e un 8° posto.



La Roma, quinta lo scorso anno, si è qualificata per gli ottavi di finale di Europa League e in questa stagione è al 4° posto nel campionato di Serie A. Con 3 punti dietro al secondo posto e 4 dietro al primo. Quella odierna è una partita molto complicata che attende la Roma che deve affrontare in trasferta i bergamaschi.