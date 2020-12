Sassuolo - Milan. TV Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche

13a giornata di Serie A. Sassuolo - Milan Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.

Il Sassuolo, 8° lo scorso anno al culmine di un'ottima stagione, sta facendo ancora meglio in questo nuovo inizio di Serie A ed è attualmente in 5° posizione. Con un tabellino di 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, è sarà molto per il Milan difficile affrontare senza problemi di questa solida squadra.



Il Milan sta finalmente trovando lo smalto di un tempo. Dopo anni complicati, il club è leader della Serie A in questa stagione con un record di 8 vittorie e 4 pareggi. Il club però non vince da 2 giornate e ottenendo solo 2 pareggi.

Tv e Streaming Sassuolo-Milan è in programma alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Formazioni Ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogério; Bourabia, Lopez; Berardi, Djuricic, Traoré; Defrel. A disposizione: Pegolo, Chiriche? Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Boga, Caputo, Raspadori, Haraslin. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Brahim Díaz; R. Leão. A disposizione: Tataru?anu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Krunic, Castillejo, Hauge, Colombo, D. Maldini, Roback. Allenatore: Pioli.

Statistiche

Il Sassuolo sarebbe settimo in classifica per le partite giocate in casa in Serie A durante questa stagione con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8 in 6 partite casalinghe di campionato..

Il Milan sarebbe comunque in testa alla Serie A contando solo le partite giocate fuori casa in questa stagione con 5 vittorie e 1 pareggio. La squadra ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6 in 6 trasferte di campionato.

Pronostico



Con Lazio-Napoli e Atalanta-Roma, la Serie A ci offre tre grandi incontri questo fine settimana. Una partita molto importante con molta posta in gioco alta per entrambe le squadre, che dovrebbero offrire anche un bello spettacolo sul campo. Il pronostico è che entrambe le squadre segneranno.



