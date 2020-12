Terremoto Campania, scossa vicino a Napoli: magnitudo 2.1 a Pozzuoli

. Epicentro di Pozzuoli, il terremoto è stato localizzato nei pressi della sala operativa dell'Ingv con- 22.54. Un terremoto si è fatto sentire poco prima delle 23 di oggi, sabato 19 dicembre, in tutta l'area dei. Non c'è danno a persone o cose: potrebbe essere uno shock di bradisismo, dovuto alla normale attività della grande caldera flegrea.

Sentiti distintamente da quasi tutta la popolazione, anche nei quartieri più occidentali di Napoli come Pianura e Soccavo. Nella zona sono particolarmente diffusi fenomeni sismici di questo tipo, in quanto si tratta di un'area vulcanica. Spesso, infatti, i tremori sono di intensità molto bassa, anche intorno a 1.0, ma spesso anche avvertiti distintamente dalla popolazione, in quanto si verificano a una profondità molto ridotta, facendo sì che l'onda si propaghi molto di più lontano dei tremori, forse anche di intensità maggiore, ma che spesso si verificano molto più in profondità, provocando la dispersione delle onde sismiche prima ancora che raggiungano il suolo.

