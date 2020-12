Morto a Milano Nedo Fiano, era sopravvissuto a Auschwitz

, padre del deputato Emanuele.. Aveva 95 anni "Il mio cuore piange", commenta la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. "Ha avuto la forza di raccontare l'orrore a intere generazioni. Un esempio di vita per tutti noi". “Un abbraccio a Emanuele Fiano per la perdita del padre Nedo”, scrive in rete il ministro della Difesa Guerini. "Da oggi il mondo è più povero", ha detto il segretario del Partito Democratico Zingaretti.

Nedo Fiano nasce a Firenze nel 1925, a causa delle leggi razziali del 38, come tutti i giovani ebrei fu espulso dalla scuola. “Quando è entrata la legge del 38, siamo rimasti scioccati dal comportamento dei vicini: quelli che vivevano insieme nello stesso edificio, per strada. Abbiamo visto persone voltarsi o guardarci come se non esistessimo. Qualcosa che accade al tuo vicino, della porta accanto, con cui hai condiviso giorni felici e tristi, che hai invitato a casa tua, con cui hai fatto un viaggio. E dall'oggi al domani l'oscurità più totale, il silenzio più totale ”, ricorda Fiano nel film Memoria di Ruggero Gabbai.

Vedi anche : mortomilanonedofianosopravvissutoauschwitz