Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi.

Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.

Secondo quanto riportati dai media, gli animali erano di proprietà della figlia che al momento dell’aggressione non era in casa.

Sul posto sono interventi gli agenti della polizia locale e i carabinieri. I cani sono stati messi in sicurezza

Il Cane Lupo Cecoslovacco

Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale il cane lupo cecoslovacco si inserisce al crocevia tra lupo selvatico euroasiatico e Pastore Tedesco. È un cane molto attivo e indipendente ma allo stesso tempo molto fedele e facile da addestrare. A differenza del lupo allo stato brado il lupo cecoslovacco è ampiamente predisposta a tollerare la presenza di un padrone e anzi a collaborare a stretto contatto con questa.



Vedi anche : grugliascodonnasbranatacanelupocecoslovacco