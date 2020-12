Instagram Down Problemi Per Android

Instagram sta causando problemi a diversi utenti android che si lamentano del fatto che la loro app non funziona.



Secondo il sito web di monitoraggio dei tempi di inattività, Downdetector, l'app di social media ha iniziato a non funzionare oggi alle 16:00 STI e diversi utenti hanno lamentato il problema su Twitter.

Per ora, la piattaforma di social media di proprietà di Facebook non ha ancora confermato l'interruzione e la causa dell'errore rimane sconosciuta. Downdetector mostra che molti utenti non sono in grado di aggiornare la propria sezione Notizie, mentre altri devono affrontare problemi di connessione.



Diverse piattaforme di proprietà di Facebook come WhatsApp, Messenger e anche Instagram hanno dovuto affrontare un'interruzione parziale anche la scorsa settimana. Sebbene la società risolva rapidamente i problemi, il motivo dell'interruzione non è stato specificato.



Attualmente, l'errore sembra essere con la versione Android dell'app, mentre la versione iOS sembra funzionare senza problemi. Gli utenti di Twitter dicono che nonostante la disinstallazione dell'app, il problema sembra persistere.

Inoltre, gli utenti di telefoni Android vedono questo messaggio "Instagram ha smesso di funzionare" o messaggi simili durante lo scorrimento della sezione Notizie. Nel frattempo, Facebook deve ancora condividere maggiori dettagli sul presunto errore che colpisce Instagram.

