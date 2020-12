Star Wars: Jeremy Bulloch Morto l'attore

Gli anni passano e molti attori che hanno lasciato il segno in un'intera generazione se ne vanno. Dopo Chadwick Boseman, Sean Connery o Dave Prowse (che interpretava Darth Vader), è morto anche Jeremy Bulloch, che interpretò il famoso personaggio di Boba Fett nel primo Star Wars. Aveva 75 anni ed è morto al Tooting Hospital nel sud di Londra.

Sul suo sito ufficiale, possiamo leggere attraverso un comunicato che questa morte si verifica "dopo complicazioni di salute, in particolare diversi anni con il morbo di Parkinson" .



Il comico britannico nato a Market Harborough, nel Leicestershire, era apparso in diverse serie televisive (Doctor Who, Robin of Sherwood) negli anni '70 e '80 prima di diventare famoso nel mondo grazie al successo della saga di Star Wars e alla sua superba interpretazione da Mandalorian.



Jeremy Bulloch ha anche avuto l'opportunità di essere in James Bond tre volte per ruoli secondari. Il suo sito afferma che " Jeremy ha avuto una vita lunga e felice come attore ed era meglio conosciuto per i suoi ruoli nei film Vacanze estive, Star Wars e James Bond".



