Davide Shorty a Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo 2021 gareggerà tra le nuove proposte anche il cantante siciliano Davide Shorty, che partecipò a X Factor nel 2015. Ufficialmente tra i vincitori di Sanremo Giovani con il brano "Regina".

Chi è Davide Shorty?

Sul suo profilo instagram si definisce: Singer, songwriter, rapper and producer. World citizen.



Davide è un cantautore Palermitano capace di far convivere la sua inconfondibile voce con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap.

Dopo aver fatto parte del gruppo Combomastas’ ed aver realizzato l’album da solista "Piccolo" e l'album "Shorty VS The Supa Produsa”, nel 2010 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale.

Pubblica il suo primo album ufficiale, Straniero, nel febbraio del 2016, seguito due anni dopo da Terapia di gruppo. Il suo terzo album, La soluzione reboot, è uscito nel 2020 e ha anticipato la sua partecipazione a Sanremo Giovani. Davide è stato infatti selezionato tra i venti semifinalisti di AmaSanremo grazie al brano Regina.

Davide è un volto conosciuto al pubblico televisivo perchè ha partecipato alla nona edizione di X Factor, precisamente nel 2015. Shorty si presentò al talent show di Sky con Iron Sky e la sua esibizione terminò tra gli applausi ed i brividi di tutti, giudici compresi.



