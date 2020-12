Gio Evan Tra i Big di Sanremo 2021

Venuto alla ribalta dopo la pubblicazione di sua frase da parte di Elisa Isoardi quando si lasciò con Matteo Salvini, il poeta cantautore Gio Evan sarà tra i concorrenti di Sanremo 2021.

Ma chi è Gio Evan?

Tutti parlano e vogliono sapere di più di Gio Evan uno dei concorrenti al prossimo Festival di Sanremo. Il suo vero nome è Giovanni Giancaspro, nato a Molfetta, è diventato famoso ai più quando Elisa Isoardi pubblicò una sua frase nel messaggio per lasciarsi dal leader leghista Matteo Salvini.

«Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo».

Famoso sui social network con tantissimi followers, Gio Evan, è apparso anche in tv nella trasmissione Propaganda Live di La7, ma resta sconosciuto ai più che non navigano sui social.

Sui social infatti pubblica testi e frasi per ogni argomento, come questo pubblicato su Facebook a proposito del coronavirus:



"Questo virus non ci sta uccidendo / ci sta insegnando che non dobbiamo lasciarci soli / che se togli il tocco / resta lo sguardo / che se togli l'approccio / resta il pensiero / che non c'è matematica al mondo / che possa vivere di sola sottrazione / per quanto la vita a volte usi espressioni difficili / noi, possiamo sommare meraviglia / e moltiplicarla per chi / continuamente divide".



Quest'anno gareggerà al Festival di Sanremo tra i big



Perchè il poeta e scrittore ha anche esordito già come cantante fondando "Le scarpe del vento" con cui scriveva, cantava e suonava la chitarra e pubblicando da indipendente l'album "Cranioterapia". Nel 2018 ha pubblicato per l'etichetta romana MArteLabel l'album "Biglietto di solo ritorno", seguito nel 2019 da "Natura molta" per Arist First. Tra i suoi brani più popolari, "Klimt", "A piedi il mondo" e "Regali fatti a mano", uscito quest'anno e seguito da "Glenn Miller".

Vedi anche : evansanremo2021