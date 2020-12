Masterchef, Cannavacciuolo e l'idraulico. Video

Siparietto esilerante quello andato in onda su Sky tra lo chef di Masterchef Antonino cannavacciulo e il concorrente idraulico.

Tutto succede quando arriva durante i live l’idraulico fiorentino Giuseppe di 36 anni, Antonino non riesce a trattenersi. Non per il suo piatto forte presentato ai giudici, ma alle curiosità legate alla sua professione. Cannavacciuolo domanda: è vero quel che si dice sugli idraulici? I tubi di rame vanno bene? E non mancano i commenti degli altri giudici e la risposta del concorrente che dice: a Firenze l'idraulico lo chiamano il trombaio. Il resto lo potete vedere nel video che segue...



