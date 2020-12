Il tungsteno è l'elemento chimico avente numero atomico 74 e il suo simbolo è W (da w.).È un metallo di transizione duro, pesante, di colore da bianco a grigio-acciaio, noto per le sue buone proprietà reologiche. Si trova in numerosi minerali, tra cui la wolframite e la scheelite.In forma pura trova ampio impiego in applicazioni elettriche ed i suoi composti sono ampiamente usati nell'industria. L'esempio più notevole del suo utilizzo è la produzione dei filamenti delle lampade ad incandescenza (e questo è dovuto al fatto che è il metallo con il più alto punto di fusione), ma le sue leghe sono usate anche nell'industria aerospaziale.

Altre Soluzioni : Pianta che appartiene alla famiglia delle ViscaceaeAntagonista principale di Harry PotterNoto imprenditore, macellaio e ristoratore turcoPoesia Di Edgar Allan Poe The RavenFilm 2012 diretto da McTeigueI convogli nei plasticiSuonano il reggaeAndrea, opera lirica di GiordanoIl Fossati CantautoreLa città de La peste di Camus

Vedi anche : wolframio