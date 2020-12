Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Pianta che appartiene alla famiglia delle Viscaceae, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Vischio

Il vischio è una pianta cespugliosa che appartiene alla famiglia delle Viscaceae (o Santalaceae secondo la classificazione APG).

Caratterizzato da foglie oblunghe e coriacee della larghezza di circa 2 cm (fin a 15 cm su Robinia) poste a due a due lungo il ramo per meno di tre anni. Il vischio ha i fiori gialli e frutti dalle bacche sferiche bianche o giallastre translucide e con l'interno gelatinoso e colloso.