Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Noto imprenditore, macellaio e ristoratore turco, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Salt Bae | Nusret Gökçe

Nusret Gökçe, noto più semplicemente come Nusret o con lo pseudonimo di Salt Bae, è un imprenditore, macellaio e ristoratore turco. Proprietario di Nusr-Et, una catena di steak house. Nato ad Erzurum in una famiglia di origine curda. La sua tecnica per preparare e condire la carne è diventata un meme di Internet.