Teabaggo - Teabaggare Significato

La curiosità su questo termine è nata dalla frase detta da Filippo Nardi durante il Grande Fratello VIP: "Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o tre", facendo riferimento a una pratica sessuale diventata col tempo anche un modo per prendersi gioco di una persona, tanto che in alcune giurisdizioni è considerata molestia.



Nel mondo dei videogame l'imitazione di questo atto è diventata sinonimo di scherno e umiliazione nei confronti di un avversario battuto.

