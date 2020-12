Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Joe, asso del baseball: sposò Marilyn Monroe, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: DiMaggio

Joseph Paul "Joe" DiMaggio, nato Giuseppe Paolo Di Maggio, è stato un giocatore di baseball statunitense, noto anche per essere stato marito di Marilyn Monroe