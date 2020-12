Di seguito troverai la risposta per la definizione di: La valutazione eseguita dal perito, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Soluzione: Stima

Determinazione del valore di un bene o di un servizio. "fare la s. di un podere". Il prezzo o il valore che viene determinato per un bene. "fare una s. alta". Il bene di cui è stato determinato il valore.