Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un telefono primitivo, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Tam-tam

Denominazione dei grandi tamburi lignei, usati per trasmettere segnali a distanza dalle popolazioni primitive dell'Indonesia, dell'Oceania, dell'Africa e dell'America merid.