Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Lo stud ne è una varietà, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Poker

Lo Stud poker è un tipo di poker in cui il gioco si svolge con una o più carte scoperte come la telesina che è un gioco di origine italiana.