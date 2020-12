Il Dies i. è una sequenza in lingua latina, molto famosa, attribuita a Tommaso da Celano. Descrive il giorno del giudizio, l'ultima tromba che raccoglie le anime davanti al trono di Dio, dove i buoni saranno salvati e i cattivi condannati al fuoco eterno. Il Dies i. è una delle parti più note del requiem e quindi del rito per la messa esequiale previsto dalla messa tridentina.

Compare anche nella Liturgia delle Ore (come inno alternativo per l'ultima settimana del tempo ordinario) in una versione riveduta, che tiene conto dell'illegittimità dell'identificazione da parte dell'esegesi medievale della figura di Maria Maddalena con l'adultera pentita.



