Interstellari

Che sta fra le stelle, o in genere tra i corpi celesti: spazio i. materia i., la materia estremamente rarefatta contenuta nello spazio i., formata prevalentemente da idrogeno, elio e microscopiche particelle di polvere, e distribuita non uniformemente in addensamenti che si presentano per lo più come nubi luminose (nebulose) o nubi giganti oscure (nubi molecolari, formate soprattutto da idrogeno molecolare), le quali ultime risultano essere gli oggetti di massa maggiore nella Galassia.

