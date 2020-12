Rebus 30167 4630 Settimana Enigmistica

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 30167, della Settimana Enigmistica 4630 del 17 dicembre 2020.



Grafemi: Nel disegno si vede una F su una donna che Accende, le lettere SB su delle candele Rigate, in basso la Consolle seguita da una C e alla finestra le lettere IT sulla città di Udine.



Cesura: F Accende SB Rigate Consolle C IT Udine



Diagramma: (8 8 3 13)