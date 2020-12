Altre Definizioni

Laè un'imbarcazione a vela fornita di bompresso e due alberi, leggermente inclinati verso poppa, armati con vele auriche. Esistono anche altri tipi di golette con più di due alberi e diversi tipi di armature. La goletta, pur essendo molto simile allo schooner, se ne differenzia in quanto nello schooner l'albero di prua è sempre il più basso. Il bastimento di un tempo con due alberi inclinati Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il bastimento di un tempo con due alberi inclinati, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross. Ne...