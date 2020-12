Di seguito troverai la risoluzione per: Zeppa Sillabica 2935, della Settimana Enigmistica del 10 dicembre 2020.

Febbre... del sabato sera

Figlio mio, non stai bene! Hai la fronte che scotta e sei scosso da Tremiti. Ora tieni il termometro almeno Tre Minuti mentre sento il dottore. Ma non c'è da stupirsi: sei andato in discoteca coi capelli bagnati come fossimo a luglio...

Soluzione: Tremiti - Tre Minuti



Altre Definizioni