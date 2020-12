Altre Definizioni

Ilè una cassetta senza fondo né coperchio, quadrata o rettangolare, i cui lati hanno le stesse dimensioni dell'arnia. Il melario si pone dentro l'arnia fra la camera di covata e la soffitta coprifavo. L'uso del melario è quello di incrementare la capacità dell'arnia stessa, aumentando lo spazio a disposizione. Per la raccolta del miele dal melario, ai favi vengono tolti gli opercoli e si centrifugano in uno smielatore, infine si rimette il melario con i favi puliti nell'arnia.