Come sbloccare iPhone con Face ID quando indossi la mascherina

Con la pandemia Covid-19, indossare una mascherina è obbligatorio ovunque incontriamo altre persone, soprattutto nei negozi, nelle attività commerciali, nei trasporti pubblici e nelle strade di diverse città. Allora come sbloccare iPhone con Face ID, la tecnologia di riconoscimento facciale di Apple presente sui modelli recenti (iPhone X, XS, 11 e 12): con il viso parzialmente nascosto se il dispositivo non ti riconosce?



L'unica soluzione è digitare il tuo codice di sblocco, il lettore di impronte digitali Touch ID è uscito di scena con l'arrivo dell'iPhone X tre anni fa. Ma con l'arrivo del freddo, ci sono buone probabilità che indosserai anche guanti poco compatibili con il touchscreen del tuo gioiello tecnologico.

Fortunatamente, esiste un modo per utilizzare il riconoscimento facciale. Face ID consente la registrazione di un "secondo aspetto" per sbloccare il dispositivo. Inizialmente destinato a compensare le modifiche fisiche del viso, ad esempio una barba in crescita, ma può essere utilizzato per quando indossi la mascherina. L'operazione richiede un po' di destrezza e pazienza. Potrebbe essere necessario provare più volte per registrare correttamente questo nuovo look. Ma alla fine, potrai sbloccare il tuo iPhone anche indossando la mascherina.

Salva un aspetto con la faccia coperta



Affinché Face ID possa riconoscerti con o senza mascherina, devi registrare due volti.

Per prima cosa, prepara la mascherina che verrà utilizzata per registrare il tuo aspetto. Utilizza preferibilmente un modello nuovo o non troppo "stropicciato" se si tratta di una mascherina usa e getta. Piegala a metà trasversalmente in modo che le due estremità in cui sono attaccati gli elastici si incontrino. Mettila da parte.

Sblocca il tuo iPhone sollevandolo o premendo il pulsante di accensione. Apri Impostazioni, quindi tocca Face ID e passcode. Inserisci il tuo codice di sicurezza per accedere a questa impostazione sensibile.

Nella schermata visualizzata, tocca Ripristina Face ID per eliminare gli aspetti salvati in precedenza.

Ora premi l'opzione Configura Face ID e prendi la mascherina in mano.

Appendi la maschera piegata a metà su una delle due orecchie usando i due elastici e copri metà del tuo viso, dalla punta del naso a sotto il mento.

Sei pronto? Premi il pulsante Start di Face ID. Posiziona il tuo viso al centro della finestra. Ruota la testa per scansionare tutti i suoi contorni. Insisti fino a quando l'intero perimetro del lucernario sarà adornato da piccole linee verdi.

Se un messaggio ti informa che il tuo viso è ostruito, tocca il pulsante Annulla in alto a sinistra. Regola nuovamente la mascherina e ripeti l'operazione

La prima analisi è un successo? È ora di fare lo stesso per la seconda scansione. Sposta la mascherina dall'altra parte e copri l'altra metà inferiore del viso con essa. Una volta posizionata la mascherina, premi il pulsante Face ID Start. Posiziona la testa al centro della finestra e ruotala di nuovo per completare l'analisi del viso.

Al termine dell'operazione, premi OK quindi Configura un secondo aspetto. Togliti la mascherina e ripeti le operazioni di riconoscimento facciale normalmente, senza artifici