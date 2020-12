La frase di Roberto Burioni che fa infuriare tutti : Meglio il Covid-19 dell’As Roma

C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato, soprattutto se parliamo di un virus che ha ucciso circa 1,5 milioni di persone nel mondo. Eppure questa semplice regola viene spesso ignorata, soprattutto da chi, per professione, dovrebbe piuttosto fare il contrario. Ci sono molti casi di scienziati che danno peggio di loro sui social media durante la pandemia.

E in questa lista è rientrato, suo malgrado, anche Roberto Burioni che ha detto: "Meglio il Covid-19 della Roma". Lo ha detto, rispondendo a un utente che ha scritto: "Non seguo il calcio ma per il vaccino per i miei io posso aspettare, farei il tifo per qualsiasi squadra". Il tweet ha subito suscitato commenti indignati e Burioni ha deciso di cancellarlo. Non sono soddisfatto, ha cercato di calmare le cose incolpando se stesso: "Su Twitter non si possono fare battute, devo farmelo tatuare sullo schermo".

C'è da dire che l'immunologo non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. Ma Burioni non è una novità per tali scivolate sui social media.

"Se avessi pieni poteri, scioglierei prima Roma", ha scritto su Twitter a fine febbraio, pochi giorni dopo la prima serrata italiana, attirando in primo luogo le avversioni di molti romanisti.