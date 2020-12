LG ANNUNCIA IL ROBOT CON LUCE A RAGGI UV CON AZIONE DISINFETTANTE

L’ultimo arrivato nella famiglia di robot LG CLOi supporterà hotel, scuole, uffici, ristoranti e retailer per garantire la sicurezza dei clienti

Combinando le proprie competenze in robotica, intelligenza artificiale e veicoli autonomi con la profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori, LG Electronics ha annunciato lo sviluppo di un robot autonomo che utilizzerà la luce ultravioletta C (UV-C) per disinfettare le superfici toccate più frequentemente. LG prevede di mettere il robot UV a disposizione di hotel, ristoranti, negozi, aziende e scuole negli Stati Uniti già dall'inizio del 2021.

"Questo robot UV autonomo arriva in un momento in cui l'igiene è la massima priorità per gli ospiti degli hotel, per gli studenti e per i clienti dei ristoranti", ha affermato il vicepresidente Roh Kyu-chan, capo della divisione aziendale di robotica nella Business Solutions Company di LG. "Le persone potranno vivere più tranquillamente grazie al robot LG UV che aiuterà a ridurre la loro esposizione a germi potenzialmente dannosi".

Il nuovo robot di LG, che sarà ufficialmente presentato al Digital CES 2021, consente un nuovo standard di igiene, aiutando a disinfettare le aree particolarmente trafficate e in cui avvengono più frequentemente dei contatti. Grazie a una totale autonomia, il robot sarà in grado di muoversi facilmente attorno a tavoli, sedie e altri mobili, irradiando quelle superfici che vengono toccate più frequentemente all’interno di una stanza in 15-30 minuti, disinfettando più aree con una singola carica della batteria.

Progettato per essere facile da usare, il robot LG può essere integrato nella routine delle pulizie ordinarie senza che sia necessaria una formazione specifica del personale sul suo funzionamento. Il personale sarà in grado di monitorare i progressi tramite aggiornamenti da remoto su smartphone o tablet. L'esposizione ai raggi UV sarà ridotta al minimo, grazie a un blocco di sicurezza integrato che viene attivato da sensori di rilevamento del movimento umano3 o premendo un pulsante di arresto di emergenza o tramite l'app.

"All’interno di un ecosistema come quello attuale che sempre più richiede un’assenza di contatti, le persone si aspettano un livello di igiene maggiore", ha affermato Roh. "LG si impegna a sfruttare la propria vasta esperienza in robotica, intelligenza artificiale e guida autonoma per sviluppare soluzioni creative in grado di affrontare le sfide di domani".