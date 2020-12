Oliboli7 è il primo campione d’Europa: ipotecata la partecipazione alla eWorld Cup

Dopo essere rientrato tra i sei migliori giocatori d’Europa insieme al compagno di squadra Prinsipe, il giovane talento Oliboli7 della scuderia Mkers sbanca le Global Series 2021, divenendo il primo campione europeo e aggiudicandosi un posto alla prossima eWorld Cup

Un weekend da incorniciare quello appena trascorso per il team Mkers e Oliver Uttgren, in arte Oliboli7: dopo una spettacolare doppietta di vittorie in finale, il giovane talento svedese – già trionfatore della eAllsvenskan 2020 e fin da subito al vertice delle classifiche settimanali di FIFA 21 – si è guadagnato l’ambita e agognata onorificenza di primo campione d’Europa, qualificandosi direttamente alla eWorld Cup, la massima competizione eSportiva di FIFA 21.

I presupposti di uno straordinario successo erano intuibili dal raggiungimento delle fasi preliminari, le quali – a fronte di ben 1024 giocatori - avevano inquadrato Mkers come unico team eSport italiano ed europeo ad avere due player nella porzione conclusiva del tabellone virtuale: Prinsipe e proprio Oliboli7. Il primo, dopo una grande scalata e prestazioni di qualità, non è riuscito a proseguire negli ultimi match del torneo, anche a causa della presenza nel lower bracket, che gli impediva di perdere anche un solo scontro.

Il campione svedese, invece, è riuscito a compiere una vera e propria impresa: pur collocato nel lower bracket, il pro player di Mkers è stato in grado di anellare ben cinque vittorie consecutive, ottenute contro il team italiano HC9 ESPORTS, gli spagnoli DUX Gaming, i portoghesi Team BDS e nel grandioso doppio successo in finale con i danesi Astralis.

Il pro player del team Astralis, infatti, potendo beneficiare dei vantaggi del posizionamento nel winner bracket, aveva dalla sua ben due possibilità di aggiudicarsi il titolo, le quali sono state entrambe completamente polverizzate dal talento cristallino di Oliboli7, il quale si è imposto per 3 a 1 e 7 a 5. L’importante risultato non rappresenta soltanto un eccezionale successo per Mkers, ma simboleggia anche un prezioso evento per la community eSport italiana, la cui crescita dipende proprio da risultati di spessore in campo internazionale.

La grande vittoria di Oliboli7 e l’ottimo risultato di Prinsipe, inoltre, contribuiranno in maniera significativa ad incrementare il FIFAe Club Ranking – la classifica dei migliori team di eSport al mondo - di Mkers: attualmente l’azienda è collocata già nella top 10, esattamente nella settima casella, ma il posizionamento è destinato a migliorare sensibilmente nel prossimo futuro.

Il team Mkers e i due pro player, infine, saranno impegnati il 17 e il 18 dicembre nella eClub World Champion, nella quale Oliboli7 competerà su Xbox, mentre Prinsipe su console PlayStation.