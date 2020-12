Integratori naturali a base di aloe vera

L'Aloe Vera è una pianta spesso utilizzata per il trattamento di problematiche di vario genere.

Questo avviene grazie al suo potere curativo e ai numerosi effetti benefici che può avere su tutti il corpo. Negli ultimi anni non sono mancati sul mercato prodotti che la utilizzano come base; tra i più comuni potremmo citare: creme, bevande e non ultimi integratori naturali in pasticca o sciroppo, anche se non mancano utilizzi del gel contenuto all'interno delle stesse foglie fresche.

Ma perché questo largo utilizzo dell'Aloe Vera? Scopriamolo insieme.

Cos'è l'Aloe Vera

Come già detto in precedenza, l'Aloe Vera è una pianta grassa molto comune che fa parte della più larga specie delle Aloe.

Le sue grandi foglie vengono utilizzate con diversi scopi come ci ha spiegato Benessence che si occupa della produzione di questa pianta. È molto semplice sbucciare la pianta di aloe e ricavarne il gel conservato all’interno.

Mentre la parte esterne delle foglie è amara ed irritante, perché ricca di aloina, il gel, quasi trasparente che si ricava dal suo interno ha proprietà rinfrescanti e curative. Uno dei suoi utilizzi più comuni è sulle bruciature o sulle pieghe di vario genere che riescono a trovare sollievo anche con una sola applicazione di questo prodotto di origine completamente naturale.

Già nell'antichità erano conosciute le proprietà curative di questa pianta e veniva utilizzata sia per come integratore che agiva dall'interno che per le applicazioni esterne. In Egitto era la tradizione popolare ad affermare il potere che derivava dall'Aloe Vera ed era uso piantarla nei giardini con la credenza che essa riuscisse ad offrire protezione e salute agli abitanti di quella dimora.

Quindi il suo utilizzo non era solo pratico nella cura di problematiche di varia natura, ma anche e soprattutto simbolico, per via di questa sue foglie maestose, lunghe e con piccole spine lungo i lati.

Le sue proprietà immunostimolanti

Il gel che viene secreto all'interno delle foglie della pianta di Aloe Vera è una fonte di polisaccaridi che, se utilizzati regolarmente riescono a stimolare il sistema immunitario e alzare le difese del corpo contro i classici malanni di stagione e non solo.

In particolare, è possibile trovare l'acemannano un mucosaccaride che riesce ad aumentare la produzione di interferoni e citochine, le proteine che riescono a comandare le risposte difensive di tutto l'organismo, combattendo in maniera molto semplice le infezioni.

Sembra infatti che l'Aloe Vera sia un vero e proprio portento contro i raffreddori, i mal di gola e le influenze, provocati dai virus che assediano l'organismo nelle stagioni più fredde. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare in maniera costante un integratore all'Aloe sarebbe bene provvedere cicli di 6 settimane per una difesa davvero completa e costante.

Proprietà disintossicanti

Molte le aziende che hanno deciso di mettere sul mercato prodotti contenenti il succo di Aloe Vera, questo per le proprietà depurative che la pianta possiede.

Consumare il succo di questa pianta vuol dire riuscire a disintossicare ed eliminare le tossine dal sistema gastrointestinale, grazie ai polisaccaridi che la compongo, i quali riescono a creare uno strato protettivo all'interno di stomaco ed intestino.

Ma questa azione benefica non si ferma all'interno del corpo, ma si riversa anche si pelle, unghie e capelli che appaiono subito più idratati e rinforzati.

Aloe Vera contro le infiammazioni

Come accennato in precedenza l'Aloe Vera è un vero portento contro le infiammazioni, soprattutto quelle che riguardo il tratto intestinale. Questo avviene perché utilizzare integratori che la contengano riesce a proteggere le mucose e curare le lesioni da ulcera che possono affliggere gli organi dell'apparato digerente. Tale azione viene fatta unicamente intervenendo sugli acidi gastrici e modificandone il PH.

Infine, l'Aloe Vera è in grado di idratare la flora batterica e favorire il transito delle feci, per la regolarità intestinale.

Utilizzo degli integratori a base di Aloe Vera

Sul mercato è possibile trovare svariati prodotti, tutti di origine natura, che contengono Aloe Vera. La scelta può non sembrare semplice ma occorre leggere attentamente l'etichetta e capire di cosa si ha realmente bisogno per ritrovare il proprio equilibrio.

Molti utilizzati sono gli sciroppi che riescono ad avere un'azione completa, ma non mancano integratori sotto forma di opercoli o pasticche. L'acquisto può avvenire nelle erboristerie e nei negozi specializzati dove sarà possibile anche richiedere una consulenza ad esperti che sappiano consigliare il giusto percorso da seguire.

Occorre ad ogni modo specificare che l'azione benefica dell'Aloe non può non essere coadiuvata da una dieta sana e da uno stile di vita regolare.