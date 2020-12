Bilancio Familiare o Bilanci Familiari

Il bilancio familiare è un modo per tenere sotto controllo entrate e soprattutto uscite di denaro. È importante fare un elenco di quello che si spende, per capire se ci sono dei margini di miglioramento nella gestione del denaro familiare e se delle spese sono in realtà inutili o vanno ridotte.AceMoney è un altro programma per la gestione del bilancio familiare da prendere in considerazione. Presenta un’interfaccia minimale, completamente tradotta in italiano, e permette di gestire facilmente le finanze della propria famiglia, con la possibilità di tracciare le spese, di creare e gestire budget mensili e di controllare le scadenze di bollette e pagamenti vari.HomeMoney è un servizio online per la gestione del bilancio familiare. Nella sua versione gratuita consente di gestire il proprio budget in un’unica valuta, con la possibilità di creare un fino a 10 categorie di spese e di entrate e di gestire fino a 3 conti.