è un romanzo giallo di Antonio Manzini pubblicato da Sellerio.

È il secondo romanzo della serie dedicata al vicequestore Rocco Schiavone.

Una donna viene trovata impiccata al lampadario dalla domestica nella sua stanza da letto. La cucina è sotto sopra ma il resto della casa è stato lasciato alla sua normalità.



Rocco Schiavone inizia ad indagare al caso e a poco a poco si insinua il dubbio che non si tratti di suicidio. Il volto tumefatto della donna, il segno sul collo che non coincide con la dimensione del filo del lampadario, il caos nella cucina e la normalità nel resto della casa...



La costola di Adamo è un giallo incalzante, scorrevole, di grande vivacità narrativa e quando sembra prendere la piega più scontata deraglia brillantemente verso il finale più eclatante ed inaspettato.Il vice questore Rocco Schiavone, politicamente scorretto per il suo sessismo, la sua malcelata volgarità, la sua insopportabile tracotanza è ammirevole per sagacia ed intelligenza ed il lettore resta stregato dal suo fascino perverso e malinconico.