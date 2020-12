CD Projekt RED si scusa per il disastro Cyberpunk 2077 su Old-Gen

Lo studio polacco dopo la figuraccia fatta con l'uscita del gioco su Old-Gen si scusa e promette aggiornamenti e rimborsi per chi non vuole aspettare.

CD Projekt RED ha pubblicato una lettera alla community di Cyberpunk 2077 dove si è scusa per non aver fatto prima vedere come girava il gioco sulle console Old-Gen, e di fatto non dando al clienti la possibilità di fare un acquisto informato dal punto di vista tecnico.

La software house inoltre conferma che sono in arrivo moltissime grosse patch per le versioni console e PC, mentre dei piccoli update usciranno molto più frequentemente. Dopo le vacanze natalizie sarà pubblicata una grande patch e un’altra a febbraio 2021.

Infine, CD Projekt RED ha avviato un programma di rimborsi per tutti coloro che non sono soddisfatti e non vogliono aspettare gli aggiornamenti.

Ecco la lettera di scuse del team di sviluppo.