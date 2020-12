Cyberpunk 2077 i giocatori chiedono il rimborso

Da quando Cyberpunk 2077 è uscito, lo scorso 10 dicembre, sono iniziati i problemi per gli utenti della Old-Gen. Infatti, su PS4 e Xbox one il gioco gira a fatica con moltissimi bug, crash rallentamenti ecc. Sulle console Mid-Gen gira dignitosamente mentre su PC è qualcosa di strabiliante.

Gli sviluppatori ieri hanno rilasciato la patch 1.04 che ha corretto vari problemi e difetti, ma a quanto pare le cose non sono migliorate di molto. Sony non fa rimborso su PlayStation Store, ma è risaputo che in casi gravi i giocatori hanno diritto al recesso. È quello che sta succedendo in queste ore visto i gravi problemi di Cyberpunk 2077 sulle console Old-Gen.

Un gran numero di utenti ha letteralmente preso d'assalto l'assistenza Sony richiedendo e ottenendo un rimborso. Nel momento in cui scriviamo non si conoscono le intenzioni di Sony, ne tantomeno se rimborserà in modo massivo tutti quelli che richiederanno un rimborso. Una cosa è sicura, nelle prossime ore o giorni ci saranno degli aggiornamenti in merito.

CDProjekt

non commenta, ma tutti sanno che è sta lavorando sulla patch 1.05.