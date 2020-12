Endecasillabo

Verso composto di undici sillabe; il più vario di ritmo e il più armonioso e pertanto il principale nella metrica italiana; la disposizione più frequente degli accenti ritmici è sulla 6ª e 10ª ( Nel mezzo del cammìn di nostra vìta ) oppure sulla 4ª, 8ª e 10ª ( O camerétta che già fósti un pòrto ), o sulla 4ª, 7ª e 10ª sillaba ( Unico spìrto a mia vìta ramìnga ).

Altre Definizioni