Altre Definizioni

Manente degli Uberti, noto comeper via dei suoi capelli color biondo platino (Firenze, 1212 circa – Firenze, 11 novembre 1264), è stato un nobile e condottiero ghibellino, appartenente ad una tra le famiglie fiorentine più antiche e importanti, citato da Dante nel VI canto dell'Inferno tra i fiorentini ch'a ben far puoser li 'ngegni e incontrato successivamente nel canto X tra gli eretici, in particolare tra gli epicurei che non credono in un'esistenza dopo la morte. Lo incontra Dante nel decimo canto dell'inferno Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Lo incontra Dante nel decimo canto dell'inferno, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross. Nel c...