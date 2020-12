Le frase di circostanza o Frasi di circostanza raccolgono tutta una serie di frasi (talvolta anche singole parole in realtà), che vengono dette in determinate circostanze, avvenimenti, eventi della vita, spesso negativi. Definiamole banalità che nei suddetti casi si dicono per necessità.

Le parole di circostanza sono le parole, frasi, espressioni comunemente utilizzate in una determinata situazione. Ad esempio ad un funerale : "sentite condoglianze" sono delle parole di circostanza.



