Traversia: Vento che spira perpendicolarmente alla rotta di una nave; anche, la direzione del vento predominante in un dato porto, che esercita l'influenza più dannosa per le navi che vi si trovano. In meteorologia: settore di traversia, angolo il cui vertice immaginario è posto in un punto della costa (part. quello che coincide con un porto) e che contiene tutte le direzioni possibili da cui possono venire dal largo le tempeste.



In senso figurato e soprattutto al plurale Traversie: Lunga vicenda di dolori, contrarietà, sventure.

